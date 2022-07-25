Москва, , 16:25 — REGNUM Российская внешняя политика будет постепенно меняться. В пустые обещания Москва больше не верит, и она будет выстраивать отношения с партнерами «по новым правилам». Об этом 25 июля ИА REGNUM рассказал российский эксперт по странам Туркестана Аждар Куртов.

Туркестан (сс) canonim

«Страны Средней Азии важны для России, нам никуда друг от друга не деться. Внешняя политика России будет работать, как минимум, на поддержание дружественных отношений со странами региона. Однако, государствам Туркестана нужно понимать, что Москва теперь будет выстраивать такие отношения, которые удобны в первую очередь ей», — отметил собеседник редакции.

По мнению Куртова, «обжегшись на пустых обещаниях, которые Украина давала России с 1997 года, когда был подписан договор об условиях пребывания Черноморского флота на территории Украины, хочется верить, что на слово мы верить уже не будем».

«Киев с самого начала ничего соблюдать не собирался. Сейчас Россия будет оценивать не обещания партнеров, а их поступки», — подчеркнул эксперт.

Аналитик обратил внимание, что «в экспертной среде распространяется мнение, что США готовы «поджечь» Россию по периметру постсоветских стран. В первую очередь, в «зону риска» попадают Приднестровье и Туркестан».

«Определенные факты в пользу этой теории фиксируются. Но в настоящий момент я не вижу активных действий со стороны США и Европы. Внимание Вашингтона сейчас полностью сосредоточено на украинском направлении. Туркестан пока отошёл на второй план», — резюмировал российский эксперт.

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