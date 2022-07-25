Москва, 25 июля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Химическая провокация украинских нацистов в Славянске может привести к гибели десятков тысяч мирных жителей, сообщил 25 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

Он напомнил, что на масложировом комбинате в Славянске сотрудники СБУ готовят взрыв 120-тонной емкости с токсичным веществом. В результате в зону химического поражения попадут не только все жилые районы Славянска, но и близлежащие населённые пункты.

Мизинцев уточнил, что укронацисты готовят подрыв ёмкостей с гексаном, который оказывает раздражающее действие на кожу, поражает легкие, действует как сильный наркотик, вызывая сонливость, головокружение, поражение и угнетение нервной системы и раздражение глаз.

Кроме того, гексан может самовоспламеняться при температуре воздуха + 23-38 градусов по шкале Цельсия.

«Особый цинизм таких бесчеловечных действий украинских властей заключается в том, что для достижения своих преступных целей они готовы принести в жертву десятки тысяч собственных граждан, проживающих в Славянске, а также военнослужащих украинских вооруженных формирований, находящихся в городе», — рассказал Михаил Мизинцев.