Браззавиль, , 16:21 — REGNUM Диктат и шантаж недопустимы в международных отношениях, заявил 25 июля российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам поездки в Республику Конго.

Сергей Лавров

Заявив, что Москва является сторонницей демократизации международных отношений и хочет, чтобы все страны могли на равных участвовать в геополитических дискуссиях, Лавров сказал, что Россия «против диктата, ультиматума и шантажа в отношениях между суверенными странами».

Давая оценку отношениям России и Республики Конго, глава МИД РФ назвал их очень хорошими, а позиции стран — во многом схожими. Он напомнил, что Россия тесно сотрудничает с республикой на международной арене.

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