Вологда, 25 июля 2022, 16:18 — REGNUM За последние две недели на Вологодчине заболеваемость ковидом выросла на 16%. Об этом в ходе оперативного совещания заявил глава департамента здравоохранения Алексей Плотников, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам чиновника, из-за ослабления антиковидных мер, коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 58%. По этому показателю регион находится на 54-м месте.
Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре отметили, что в случае необходимости ковидные ограничения могут быть восстановлены в отдельных субъектах Федерации.