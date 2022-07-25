Вологда, 25 июля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. За последние две недели на Вологодчине заболеваемость ковидом выросла на 16%. Об этом в ходе оперативного совещания заявил глава департамента здравоохранения Алексей Плотников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

По словам чиновника, из-за ослабления антиковидных мер, коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 58%. По этому показателю регион находится на 54-м месте.

«На сегодня основным циркулирующим штаммом в России является новый вариант штамма «Омикрон» — «Кентавр», который характеризуется еще большей заразностью и в доле дает меньше тяжелых форм заболевания. Новую разновидность омикрон-штамма обнаружили уже и в России. Ученые связывают с ним новую волну COVID-19 по всему миру. При этом в группе риска по-прежнему остаются лица пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом», — отметил Плотников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре отметили, что в случае необходимости ковидные ограничения могут быть восстановлены в отдельных субъектах Федерации.