София, , 16:17 — REGNUM Руководство крупнейшего болгарского Профсоюза сотрудников дорожных служб (ПСДС) объявило о намерении начать бессрочную забастовку с требованием к официальной Софии выплатить долги по заработной плате, повысить жалование и улучшить условия труда. Об этом 25 июля сообщает софийский информационный портал News. bg.

Протест Nathan Keirn

По некоторым данным, уже со среды, 27 июля, свою работу прекратят работники десятков предприятий по всей стране.

«Мы полтора года добивались компромисса с государством, и пошли на ряд уступок, однако регулярно получали лживые обещания и заверения, — говорится в заявлении ПСДС. — Более на подобные переговоры мы не настроены».

Как утверждают независимые эксперты, указанная забастовка чревата ограничением движения на ряде автомагистралей и коллапсом системы дорожного строительства Болгарии в целом.