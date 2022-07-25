Риека, Хорватия, 25 июля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Президент Хорватии Зоран Миланович обещал, что он лично «возьмет президента Сербии Александра Вучича за руку» и отведет в мемориальный комплекс Ясеновац, возникший на месте одиозного лагеря хорватских усташей времен Второй мировой войны. Об этом Миланович заявил 25 июля в городе Риека.

Damir Sencar Зоран Миланович

Так президент Хорватии прокомментировал сорвавшееся намерение Александра Вучича приехать в Ясеновац 17 июля.

При этом Миланович отметил, что Вучич должен был через официальные каналы анонсировать свое намерение посетить мемориальный комплекс на территории Хорватии. Тем не менее, хорватский лидер не прокомментировал слова Вучича о том, что он ранее уже дважды просил хорватское правительство организовать ему визит в Ясеновац, но хорватская сторона так и не удовлетворила его просьбы.

«Вучич первый сербский президент, который об этом просил. Я вижу, что Вучич в последнее время уравновешивает свои заявления, даже по поводу того мифа, что в Ясеноваце убито 700 000 человек, но такого не было даже приблизительно. Что, 90 000 людей мало? Если ты желаешь корректных добрососедских отношений, давай, внеси в это свой вклад», — процитировало агентство «Хина» слова Милановича.

Миланович также отметил, что хорватские власти в Сербии называют «усташскими», но он считает, что «усташей в Хорватии гораздо меньше, чем четников в Сербии».

Напомним, что в лагере смерти Ясеновац на территории Независимого Хорватского Государства с 1941 по 1945 год было убито более 700 000 сербов, евреев и цыган. Ряд хорватских историков утверждает, что эти цифры завышены, и что в лагере было убито не более 90 000 сербов.