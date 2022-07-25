Москва, 25 июля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. 21-летний бразильский центральный защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон рискует пропустить остаток сезона. У футболиста подозрение на разрыв крестообразной связки мениска. Об этом 25 июля сообщило издание «Спорт-Экспресс».

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По информации источника, точный диагноз бразильского футболиста станет известен позднее. Повреждение Фассон получил 24 июля в первом тайме матча второго тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 против «Ростова» (2:2).

За «Локомотив» Лукас Фассон выступает с 1 июля 2022 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 1,5 миллиона евро, а соглашение Фассона с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2026 года.