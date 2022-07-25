Вильнюс, , 18:18 — REGNUM За шесть месяцев 2022 года 10 116 белорусов и 1687 россиян получили временный вид на жительство в Литве. Об этом сообщает литовский ресурс LRT.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Вид на жительство не дали троим подавшим заявку иностранцам — двоим белорусам и одному россиянину. По данным на 14 июля, ещë чуть больше 4400 белорусов и почти 1100 россиян ждут ответа на поданные заявки.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский депутат Олег Гайдукевич в середине июля предложил упростить получение белорусского гражданства для литовцев, латышей, поляков и украинцев.