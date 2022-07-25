Москва, 25 июля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. 25 июля авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков второго тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которую вошли три футболиста московского ЦСКА.

ФК ЦСКА

Самым ценным игроком второго тура с оценкой 9.4 был признан 25-летний атакующий полузащитник ЦСКА и сборной Парагвая Хесус Медина, отметившийся во встрече с «Сочи» двумя забитыми мячами.

Помимо Медины, в символическую сборную были включены Игорь Акинфеев (ЦСКА, 7.6), Дуглас Сантос («Зенит», 7.7), Аслан Дашаев («Факел», 7.7), Бахтиёр Зайнутдинов (ЦСКА, 7.8), Андрей Малых («Оренбург», 7.3), Роман Зобнин («Спартак», 8.9), Никола Моро («Динамо», 8.4), Арсен Захарян («Динамо», 9.0), Владимир Ильин («Ахмат», 8.2) и Федор Смолов («Динамо», 9.2).