Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга распределит оставшиеся средства, которые выделяли в качестве поддержки фудкортам, пострадавшим во время локдаунов. Об этом 25 июля сообщили в городском комитете по труду и занятости, передаёт издание «Деловой Петербург».

Фудкорт работает навынос Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На возмещение затрат организаций в сфере общественного питания в Петербурге выделили 33,9 млн рублей. Из них 13,7 остались нереализованными ввиду различных причин. Эти средства планируют потратить на выдачу денежных компенсаций за два локдауна, которые были введены именно правительством Петербурга. Туда вошли периоды с 1 января по 11 февраля и с 17 июня по 1 августа 2021 года.

Размер компенсации составляет порядка 70 тыс. рублей в расчёте на одного сотрудника. При этом выдавать средства будут не более чем за пятерых работников. Помимо этого, у общепита не должно быть долгов по налогам.

Напомним, ранее Смольный ввёл очередную меру поддержки для арендаторов помещений городской недвижимости. Они получили отсрочку по арендным платежам.

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