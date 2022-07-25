Новосибирск, , 16:12 — REGNUM Уход от власти либералов может привести к изменению политики Италии в отношении России. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Напомним, что ранее обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты País заявил, что власти Европейского союза боятся, что после ухода итальянского премьер-министра Марио Драги со своего поста Италия может превратиться в «троянского коня» президента России Владимира Путина в Европе.

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«Действительно, расклад сил в Италии таков, что уход от власти либералов и их возможное замещение во главе кабинета евроскептиками из Лиги или сторонниками Берлускони может привести к изменению политики в отношении России. Подспорьем этому является углубляющийся экономический кризис», — отметил Бирюков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению обозревателя Бернардо де Мигеля, после ухода в отставку Марио Драги Брюссель потерял опору, а киевский режим — лишился ценного союзника.