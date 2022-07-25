Томск, , 16:09 — REGNUM Томская область демонстрирует самое низкое кассовое исполнение нацпроектов среди регионов Сибирского федерального округа. Об этом 25 июля на совещании региональной администрации заявил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

Законодательная дума Томской области Bogdanov-62

Так, из 18 млрд рублей, выделенных для области, 4 млрд вернулись обратно. При этом в срок не были сданы семь социальных объектов. По его словам, причиной ситуации стала строительная монополия.

Губернатор Томской области Владимир Мазур согласился, что ситуация с нацпроектами в регионе удручающая.

«Есть объективные трудности, связанные с внешними факторами, но есть и сугубо наша, томская специфика. Главная причина этой проблемы — высокая монополизация строительной отрасли, отсутствие конкуренции… В этой монополии виноваты и удалённость региона, и отсутствие последовательной политики по привлечению инвесторов в этой сфере, и другие факторы«, — отметил он.