Томск, 25 июля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Томская область демонстрирует самое низкое кассовое исполнение нацпроектов среди регионов Сибирского федерального округа. Об этом 25 июля на совещании региональной администрации заявил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

Bogdanov-62 Законодательная дума Томской области

Так, из 18 млрд рублей, выделенных для области, 4 млрд вернулись обратно. При этом в срок не были сданы семь социальных объектов. По его словам, причиной ситуации стала строительная монополия.

Губернатор Томской области Владимир Мазур согласился, что ситуация с нацпроектами в регионе удручающая.

«Есть объективные трудности, связанные с внешними факторами, но есть и сугубо наша, томская специфика. Главная причина этой проблемы — высокая монополизация строительной отрасли, отсутствие конкуренции… В этой монополии виноваты и удалённость региона, и отсутствие последовательной политики по привлечению инвесторов в этой сфере, и другие факторы«, — отметил он.