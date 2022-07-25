Минск, , 18:15 — REGNUM С 1 августа в Белоруссии повысят трудовые пенсии. Речь идëт в том числе о выплатах по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Об этом сообщает Минтруда Белоруссии.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате перерасчëта размер трудовой пенсии будет повышен на 10%. Получателями трудовых пенсий являются более 2,3 млн человек. Размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и заработка, учтëнных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии», — информирует белорусское Минтруда.

Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в августе составит 638 белорусских рублей (примерно 14 335 российских рублей).