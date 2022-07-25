Минск, 25 июля, 2022, 18:15 — ИА Регнум. С 1 августа в Белоруссии повысят трудовые пенсии. Речь идëт в том числе о выплатах по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Об этом сообщает Минтруда Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«В результате перерасчëта размер трудовой пенсии будет повышен на 10%. Получателями трудовых пенсий являются более 2,3 млн человек. Размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и заработка, учтëнных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии», — информирует белорусское Минтруда.

Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в августе составит 638 белорусских рублей (примерно 14 335 российских рублей).