Лондон, , 16:03 — REGNUM Британский актёр Дэвид Уорнер умер в возрасте 80 лет. Об этом 25 июля сообщила семья артиста в интервью телеканалу BBC.

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«Нам, его семье и друзьям будет его очень не хватать, и мы будем помнить его как добросердечного, щедрого и сострадательного человека, партнера и отца, чье наследие выдающейся работы затронуло жизни многих людей на протяжении многих лет», — поделились родные Уорнера. «Последние 18 месяцев он относился к своему диагнозу с характерным ему изяществом и достоинством», — высказались члены семьи актёра, однако не уточнив, чем именно он был болен.

ИА REGNUM напоминает, что Дэвид Уорнер известен по ролям в картине «Титаник» (1997), «Омен» (1976) и сериале «Твин Пикс» (1990—1991). Он был удостоен премии «Эмми» в категории «Лучший актёр второго плана» за телесериал Masada (1981), а также семь раз был номинирован на неё.