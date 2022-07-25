Москва, 25 июля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Комедия «Молодой человек» режиссёра Александра Фомина обзавелась датой выхода на стримингах. Об этом 25 июля сообщил портал Film.ru.

Цитата из трейлера Павел Табаков в фильме «Молодой человек» режиссёра Александра Фомина

Так, премьера картины в онлайн-кинотеатре KION намечена на 28 июля 2022 года. Театральный релиз комедии состоялся 9 июня 2022 года.

Напомним, фильм «Молодой человек» рассказывает о 30-летнем герое, решившем поучаствовать в конкурсе для старшеклассников с крупным денежным фондом. В ленте сыграли Павел Табаков, Ингрид Олеринская, Данила Козловский, Валентина Ляпина и другие.