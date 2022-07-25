Москва, 25 июля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Сегодня, 25 июля, по состоянию на 15:25 по мск сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,32%, поднимаясь до $104,56 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Russian.dissident Добыча нефти в рамках проекта «Сахалин-2»

«Нефть в отсутствие значимых для нее новостей продолжает движение в рамках широкого боковика $95-110 за баррель.

При этом вероятность повышения ставки ФРС США на 0,75 процентного пункта — до 2,5%, уже заложена в цены, а вот приближение момента, когда Европа начнет существенно сокращать закупки российских углеводородов толкает цены вверх.

Впрочем, если ужесточение монетарной политики американским регулятором будет более существенным, возможна волна панических продаж на товарных рынках.

Однако международная напряженность играет на руку «быкам» более значительно», — пояснил эксперт.

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