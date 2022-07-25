Брюссель, , 16:01 — REGNUM Европейский союз не знает, что конкретно предпринимать дальше, чтобы сдержать Россию. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» 25 июля заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если говорить о конкретных шагах по сдерживанию России, то они отражают в первую очередь нервозность Евросоюза и отсутствие чёткой перспективы, что делать дальше», — подчеркнул дипломат.

Чижов напомнил, что еще до ввода санкций многие предупреждали функционеров ЕС о необходимости не забывать, что ограничительные меры когда-то придется «отрабатывать назад».

Что касается последнего пакета санкций, то постпред России при Евросоюзе уверен, что не стоит его переоценивать, называя «седьмым» пакетом.

«На седьмой он явно не тянет», — подчеркнул Чижов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Совет Евросоюза 21 июля утвердил седьмой пакет санкций против России. В него включили частичное эмбарго на золото. Также в него вошли ограничения против Сбербанка. В новом санкционном списке значатся фонд «Русский мир» и Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Также ЕС ввёл персональные санкции против первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина, актёров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, и в отношении ряда представителей силовых ведомств и народных депутатов. Всего в список включено 48 физических лиц и семь организаций.

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