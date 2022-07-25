Минск, 25 июля 2022, 18:07 — REGNUM Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он поддерживает Россию в её решении провести специальную военную операцию на Украине, отрезают белорусскому лидеру пути к восстановлению отношений с Западом. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 25 июля высказал публицист Константин Двинский, комментируя интервью Лукашенко агентству «Франс-Пресс».
По мнению публициста, не стоит обращать внимание на то, что в том же интервью Лукашенко несколько раз подчеркнул, что белорусская армия не участвует в конфликте на Украине. «Это никак не повлияет на позицию Запада по отношению к нынешней белорусской власти. Для западников вполне достаточно того, что Белоруссия предоставила территорию для российских войск. И я абсолютно убеждён, что «батька» не лукавил, когда говорил, что российский лидер Владимир Путин не просил его о задействовании в спецоперации белорусских военных. Белоруссия исполняет в специальной военной операции ровно ту роль, которая ей изначально была отведена Москвой», — заявил Двинский.
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Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью информационному агентству «Франс Пресс» заявил, что полностью поддерживает Россию в решении начать специальную военную операцию на Украине. «Причина [спецоперации] в том, что если бы Россия не опередила вас, натовцев, вы бы организовались и нанесли против неё удар. Я в это верю, и Россия в это верит. И так было бы», — заявил Лукашенко.