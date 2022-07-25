Минск, 25 июля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Слова президента БелоруссииАлександра Лукашенко о том, что он поддерживает Россию в её решении провести специальную военную операцию на Украине, отрезают белорусскому лидеру пути к восстановлению отношений с Западом. Такое мнение корреспондентуИА REGNUM 25 июля высказал публицистКонстантин Двинский, комментируя интервью Лукашенко агентству «Франс-Пресс».

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"Обычно в интервью западным СМИ Лукашенко старался высказываться по принципу «и нашим, и вашим». Иногда даже прямо заигрывал с западной аудиторией и через неё — с западными элитами. В этот раз подобные заходы также делались, но больше по инерции. Общую тональность интервью французскому журналисту передаёт чеканная фраза белорусского президента, сказанная о спецоперации на Украине: «Я поддерживаю Россию». Именно это услышали на Западе, и именно это западные лидеры никогда Лукашенко не простят. По сути, на многовекторности белорусской внешней политики окончательно была поставлена жирная точка» Константин Двинский

По мнению публициста, не стоит обращать внимание на то, что в том же интервью Лукашенко несколько раз подчеркнул, что белорусская армия не участвует в конфликте на Украине. «Это никак не повлияет на позицию Запада по отношению к нынешней белорусской власти. Для западников вполне достаточно того, что Белоруссия предоставила территорию для российских войск. И я абсолютно убеждён, что «батька» не лукавил, когда говорил, что российский лидер Владимир Путин не просил его о задействовании в спецоперации белорусских военных. Белоруссия исполняет в специальной военной операции ровно ту роль, которая ей изначально была отведена Москвой», — заявил Двинский.

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Как сообщалоИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью информационному агентству «Франс Пресс» заявил, что полностью поддерживает Россию в решении начать специальную военную операцию на Украине. «Причина [спецоперации] в том, что если бы Россия не опередила вас, натовцев, вы бы организовались и нанесли против неё удар. Я в это верю, и Россия в это верит. И так было бы», — заявил Лукашенко.