Кострома, 25 июля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин предупредил горожан об очередной волне коронавируса, связанной с подвидом штамма «Омикрон» под названием «Кентавр». Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

ИА REGNUM Маски

По его словам, рост заболеваемости в регионе может начаться уже в августе текущего года. В случае, если костромичи не успеют пройти вакцинацию и ревакцинацию, в области могут вернуть масочный режим.

«Если мы примем все меры, поработаем над коллективным иммунитетом и не превысим определенные эпидемиологические пороги по цифрам заболеваемости, тогда маски нам не грозят. Если заболеваемость будет вновь высокой, то все санитарные требования и правила будут приняты вновь, для того чтобы разобщить граждан, чтобы прервать цепочки заражения», — сказал Гирин.

По словам медиков, эта разновидность COVID-19 сходна с «Омикроном». У инфицированных может наблюдаться головная боль, боль в горле, кашель, насморк, боли в мышцах, головокружение, потеря обоняния. Официальных данных о том, что этот подвид более заразен или вызывает более тяжелое течение болезни, пока нет. Медики занимаются изучением этих вопросов.

Напомним, пятая волна коронавируса началась в Костромской области в середине января 2022 года. Пик «Омикрона» пришёлся на 13 февраля, тогда инфекцию диагностировали у 1083 костромичей. В марте ситуация стабилизировалась. На протяжении последних 1,5 месяцев в регионе регистрируют не более 15 случаев в сутки.