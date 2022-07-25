Москва, , 15:57 — REGNUM Цель вступившего в силу закона об уголовном наказании за вождение без прав — не допустить трагических последствий преступлений на дорогах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Пробки Марина Каширская © ИА REGNUM

Задача, которую преследовал законодатель, «не допустить появления на дороге тех, кто не имеет законного права на управление транспортным средством, избежать трагических последствий и преступлений на дорогах, которые сегодня, к сожалению, случаются практически ежедневно из-за недобросовестного поведения таких лиц», отметила Яровая.

В России вступили в силу изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые усиливают ответственность для тех кто, злостно пренебрегая запретом суда о лишении права управления транспортным средством, выезжает на дорогу и ставит под угрозу жизнь всех законных участников дорожного движения.

Уголовный кодекс дополняется новой статьей 264.3 «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». По ней будут судить тех водителей, которые были лишены прав и уже ранее попадались за это нарушение. Наказание предполагает в том числе лишение свободы на срок до двух лет. Если же погибли два и более человека, срок лишения свободы может составить от 8 до 15 лет.

В качестве дополнительной меры может быть применена и конфискация автомобиля. Однако такая мера может применяться, только если наказанию подвернется собственник автомобиля.

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