Москва, 25 июля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Цель вступившего в силу закона об уголовном наказании за вождение без прав — не допустить трагических последствий преступлений на дорогах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Марина Каширская ИА REGNUM Пробки

Задача, которую преследовал законодатель, «не допустить появления на дороге тех, кто не имеет законного права на управление транспортным средством, избежать трагических последствий и преступлений на дорогах, которые сегодня, к сожалению, случаются практически ежедневно из-за недобросовестного поведения таких лиц», отметила Яровая.

В России вступили в силу изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые усиливают ответственность для тех кто, злостно пренебрегая запретом суда о лишении права управления транспортным средством, выезжает на дорогу и ставит под угрозу жизнь всех законных участников дорожного движения.

Уголовный кодекс дополняется новой статьей 264.3 «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». По ней будут судить тех водителей, которые были лишены прав и уже ранее попадались за это нарушение. Наказание предполагает в том числе лишение свободы на срок до двух лет. Если же погибли два и более человека, срок лишения свободы может составить от 8 до 15 лет.

В качестве дополнительной меры может быть применена и конфискация автомобиля. Однако такая мера может применяться, только если наказанию подвернется собственник автомобиля.