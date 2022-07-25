Лондон, , 15:57 — REGNUM Кандидата в премьер-министры Великобритании Риши Сунака осудила за его пристрастие к дорогой одежде и обуви британский министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Надин Доррис, являющаяся сторонницей его оппонентки — главы МИД страны Лиз Трасс. Она написала об этом 25 июля на своей странице в одной из соцсетей.

Риши Сунак Ministry of Housing, Communities & Local Government

«Лиз Трасс будет ездить по стране (в рамках предвыборного тура — ред.) в сережках из Claire Accessories примерно за 4,5 фунта стерлингов. В это же время… Риши (Сунак) посетил (округ) Тиссайд в обуви Prada за 450 фунтов и в сшитом на заказ костюме за 3500 фунтов, готовясь к решающему этапу голосования», — отметила она в своём сообщении.

При этом Сунак считается богатейшим членом палаты общин (нижняя палата парламента Великобритании) и до прихода в политику он работал в одном из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат на пост британского премьер-министра, экс-министр финансов страны Риши Сунак заявил, что Китай, по его мнению, в данный момент является самой большой долгосрочной угрозой для Великобритании.