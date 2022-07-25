Рязань, , 16:02 — REGNUM Проблемный дом по улице Стройкова в Рязани достроят до конца 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 июля в пресс-службе правительства региона.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вопрос о завершении строительства проблемного объекта проработан с федеральным Фондом развития территорий при участии Фонда защиты прав граждан Рязанской области. В многоэтажном здании завершён монтаж несущих конструкций, идёт установка оконных блоков и витражей, строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с графиком.

Завершить строительство планируется в четвёртом квартале 2022 года. Новоселье отпразднуют 94 дольщика.

Бывшим застройщиком объекта выступало ООО «Альфа Рязань», предприятие признано судом банкротом, жилой дом должны были сдать в эксплуатацию в 2017 году.