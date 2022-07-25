Екатеринбург, , 15:56 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев определился с кандидатами в Совет Федерации, из которых в случае своей победы на очередных выборах главы региона выберет одного человека. Об этом сообщает областное отделение «Единой России».

Евгений Куйвашев Kremlin.ru

В список вошли директор областного медицинского колледжа Ирина Левина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и бывший секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий. По мнению наблюдателей, наибольшие шансы уехать в Москву имеются у Шептия.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля Куйвашев сдал в избирком документы на регистрацию своей кандидатуры на выборах губернатора. Выборы пройдут в сентябре.

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