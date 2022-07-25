Тюмень, 25 июля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Тюменской области в 2021 году наблюдался рост количества преступлений против половой неприкосновенности детей на 47,4%. Это следует из доклада регионального уполномоченного по правам детей Андрея Степанова.

(сс) kalhh Человек в стрессе

В регионе остаётся актуальной проблема совершения преступлений в отношении детей лицами, совместно проживающими в семьях — родителями, отчимами, сожителями матерей, подчеркнул Степанов.

В 2021 году в семьях совершено 138 преступлений в отношении детей. Из них 63 — это преступления против жизни и здоровья — 63.

«Основные причины совершения преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних в семье: неумение взрослых разрешить конфликтные ситуации с подростками, в результате чего применяют физическую силу, либо угрозы в воспитательных целях. Подростки вмешиваются в бытовые конфликты между взрослыми и становятся жертвами преступления», — говорится в докладе тюменского детского омбудсмена.

По итогам 2021 года количество преступлений против половой неприкосновенности детей возросло на 47,4% — со 179 в 2020 году до 264 в 2021 году. Каждое третье такое преступление совершено родителями, отчимами, родственниками детей, отметил Андрей Степанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Тюмени на пять лет колонии общего режима приговорена опекунша за хищение у подопечных детей более пяти миллионов рублей.