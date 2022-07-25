Москва, , 15:55 — REGNUM Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча против «Оренбурга». Об этом 25 июля сообщил президент клуба Григорий Иванов.

«Екатеринбург Арена» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Подали обращение в экспертно-судейскую комиссию», — приводит слова Иванова ТАСС.

При этом не уточняется, по каким именно эпизодам у клуба возникли вопросы.

Напомним, 23 июля «Урал» проиграл на выезде «Оренбургу» со счётом 0:3 в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). С 36-й минуты екатеринбургская команда играла в меньшинстве после удаления защитника Лео Гогличидзе. Все голы «Урал» пропустил во втором тайме.

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