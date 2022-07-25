Чита, 25 июля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. На территории Забайкальского края отмечен существенный рост преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Как сообщает телеграм-канал прокуратуры региона. за 6 месяцев 2022 года зарегистрировано 279 преступлений (за 6 месяцев 2021 года — 215, +29,8%). При этом по России и Дальневосточному федеральному округу, напротив, количество таких преступлений снизилось на 10,4% и 5,4%, соответственно.

Obninsk-poisk.ru Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия выросли почти на 57%

Наибольшее количество преступлений зарегистрировано в Центральном районе г. Читы (30), Читинском (29), Карымском (22), а также Александрово-Заводском, Чернышевском и Тунгокоченском районах (по 16).

Как сообщало ИА REGNUM, на днях гранатомёты изъяли из незаконного оборота в Самарской области.

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