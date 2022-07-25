Москва, 25 июля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Если США, действительно, требуют от Германии разрыва не только с Россией, но и с Китаем, то они ставят своего союзника на грань выживания, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный специалист отдела брокерских операций ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Basti93 Германия. Бундестаг

«Немецкая экономика и без того испытывает мощный стресс от роста цен на энергоносители и сокращения экспорта в Россию, а ей предлагается отказаться еще и от дешевых китайских товаров и китайского рынка.

Насколько ни были бы лояльны США нынешние немецкие власти, такой удар по экономике не позволит им удержать власть. Таким образом, американцы только ускоряют процесс выхода из-под своего контроля Европы.

Для Китая, конечно, немецкий рынок тоже важен, равно как и поставки немецкого оборудования, но у страны есть достаточные ресурсы, чтобы преодолеть такой разрыв.

А вот немцам заместить торговлю с КНР, да еще и в условиях конфликта с Россией, нечем», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель Томас Штраубхаар в статье для немецкой газеты Die Welt заявил, что США давят на Германию, которая переживает сложнейший кризис.

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