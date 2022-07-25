Москва, 25 июля 2022, 15:50 — REGNUM Киевский режим запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с токсичным гексаном, заявил 25 июля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев уточнил, что после подрыва емкостей с гексаном в Славянске будет образовано токсичное облако, которое распространится более чем на 10 км. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы города и близлежащих сел.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мизинцев заявил, что в черноморских портах Украины, находящихся под контролем киевского режима, сохраняется высокая минная опасность.
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