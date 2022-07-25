Иркутск, 25 июля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области известило сокращении числа ДТП: с 18 — 24 июля на территории региона произошло 36 ДТП с пострадавшими. В этих авариях пятеро человек погибли, 49 получили травмы различной степени тяжести.

МВД ДТП в Приангарье

Из них одно ДТП, в котором водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения и один случай, в котором водитель отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Рейтинг причин ДТП возглавляют: несоблюдение очерёдности проезда-10, несоответствие скорости конкретным условиям движения- 3, неправильный выбор дистанции — 2.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 17 июля на территории региона произошло 61 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, в которых 12 человек погибли, 83 человека получили травмы различной степени тяжести.

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