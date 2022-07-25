Москва, , 15:49 — REGNUM Решение Банка России снизить ключевую ставку сразу на 150 базовых пунктов, до 8%, стало неожиданностью для рынка: большинство прогнозов предполагало снижение на 50-100 базовых пунктов, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«При этом, данный ЦБ РФ сигнал подразумевает как возможность продолжения снижения (более медленными темпами), так и паузу.

Новый прогноз средней ключевой ставки на этот год (10,5-10,8%) предполагает возможность как ее сохранения на уровне 8% до конца года, так и дальнейшее снижение примерно до 7%. На будущий год средний прогноз ключевой ставки снижен до 6,5-8,5%.

Решение регулятора объясняется значительным снижением прогноза годовой инфляции (с 14-17% в июне до 12-15%), низкими текущими темпами роста потребительских цен и снижением инфляционных ожиданий населения до минимума с весны 2021 года.

ЦБ РФ по-прежнему видит причинами снижения инфляции коррекцию цен на товары и услуги после их резкого роста в марте, укрепление курса рубля и в целом сдержанную динамику потребительского спроса.

При этом показатели, характеризующие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться выше 4% в годовом выражении. ЦБ РФ отмечает, что хотя краткосрочные дезинфляционные риски выросли, проинфляционные риски остаются существенными и на среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают.

Одним из факторов, повлиявшим на решение ЦБ РФ, видимо, стала и жесткость денежно-кредитных условий, в том числе с учетом снижения инфляционных ожиданий.

Поэтому кредитная активность оставалась сдержанной, хотя и демонстрировала признаки оживления. ЦБ РФ полагает, что принятые в апреле–июле решения о снижении ключевой ставки увеличат доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничат масштаб снижения экономической активности.

Банк России существенно улучшил оценку спада экономической активности на этот год до (-)4-6% (с (-)8-10% в апреле). При этом, прогноз на 2023 год предполагает отрицательный темп роста ВВП (-4,0)—(-1,0)%», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля Центробанк РФ резко снизил ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых.

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