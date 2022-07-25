Москва, 25 июля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Решение Банка России снизить ключевую ставку сразу на 150 базовых пунктов, до 8%, стало неожиданностью для рынка: большинство прогнозов предполагало снижение на 50-100 базовых пунктов, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«При этом данный ЦБ РФ сигнал подразумевает как возможность продолжения снижения (более медленными темпами), так и паузу.

Новый прогноз средней ключевой ставки на этот год (10,5-10,8%) предполагает возможность как ее сохранения на уровне 8% до конца года, так и дальнейшее снижение примерно до 7%. На будущий год средний прогноз ключевой ставки снижен до 6,5-8,5%.

Решение регулятора объясняется значительным снижением прогноза годовой инфляции (с 14-17% в июне до 12-15%), низкими текущими темпами роста потребительских цен и снижением инфляционных ожиданий населения до минимума с весны 2021 года.

ЦБ РФ по-прежнему видит причинами снижения инфляции коррекцию цен на товары и услуги после их резкого роста в марте, укрепление курса рубля и в целом сдержанную динамику потребительского спроса.

При этом показатели, характеризующие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться выше 4% в годовом выражении. ЦБ РФ отмечает, что хотя краткосрочные дезинфляционные риски выросли, проинфляционные риски остаются существенными и на среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают.

Одним из факторов, повлиявшим на решение ЦБ РФ, видимо, стала и жесткость денежно-кредитных условий, в том числе с учетом снижения инфляционных ожиданий.

Поэтому кредитная активность оставалась сдержанной, хотя и демонстрировала признаки оживления. ЦБ РФ полагает, что принятые в апреле–июле решения о снижении ключевой ставки увеличат доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничат масштаб снижения экономической активности.

Банк России существенно улучшил оценку спада экономической активности на этот год до (-)4-6% (с (-)8-10% в апреле). При этом, прогноз на 2023 год предполагает отрицательный темп роста ВВП (-4,0)—(-1,0)%», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля Центробанк РФ резко снизил ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых.

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