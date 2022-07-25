Уфа, 25 июля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Чиновника уволили после проверки прокуратуры в Уфе. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Сообщается, что сотрудники прокуратуры Октябрьского района г. Уфы провели проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в местной администрации.

«Установлено, что заместитель главы администрации в период с октября по декабрь 2021 года получил от индивидуального предпринимателя взятку в виде денежных средств в размере 150 тысяч рублей, а также двух кофемашин стоимостью почти 48 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий и получения взятки.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры внесли в адрес главы администрации Октябрьского района г. Уфы представление с требованием рассмотреть вопрос об увольнении его заместителя в связи с утратой доверия.

«Во исполнение акта прокурорского реагирования должностное лицо уволено по вышеуказанному основанию», — говорится в сообщении пресс-службы.