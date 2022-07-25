25 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Сколько сейчас стоят продукты питания в России и на Украине?

Максим Петров, , 17:00 — REGNUM Информационное агентство ИА REGNUM составило подборку актуальных цен в Киеве и Москве. Для удобства расчётов и сравнения национальные валюты переведены в американские доллары.

Франс Снейдерс. Фруктовая лавка

Доллар в последние месяцы дешевел к рублю и дорожал к гривне, поэтому для России сравнение, возможно, не вполне выгодное. И пока экономисты говорят о грядущем подорожании, интересно «поймать момент». Тем более Москва, как крупнейший в Европе мегаполис, всегда отличалась высокими ценами. В материале приведена стоимость продуктов питания на прилавках известной розничной сети, работающей на территории обеих стран, по состоянию на 25 июля 2022 года.

Подсолнечное масло. Бутылка объёмом 900 миллилитров «Чумак Домашнее» стоит 82,3 гривны в Киеве (2,24 доллара). Литр масла «Слобода» в Москве продаётся за 117,99 рубля (2,09 доллара).

Макаронные изделия в большой упаковке. В Киеве нужно отдать 154,4 гривны за пятикилограммовую пачку (30,88 гривны за кило — 84 цента). В Москве — 191 рубль за четырёхкилограммовую (47,75 рубля за кило — те же 84 цента).

Килограмм риса в Киеве собственной марки сети продаётся за 111 гривен (3,02 доллара). В Москве рис «Агро-Альянс» экстра стоит 99,9 рубля за 900 гр. (1,77 доллара).

Консервы «Алан свинина тушеная» в жестяной банке весом 338 грамм предлагают киевлянам за 100,5 гривны (2,73 доллара). В ассортименте сети в Москве более популярна тушенка из говядины. Аналогичная по весу банка с продукцией производства «Курганского мясокомбината» стоит 151,99 рубля (2,69 доллара).

В Киеве ультрапастеризованное молоко «Весела бурьонка» в 900-граммовой упаковке стоит 29,8 гривны, или 81 американский цент. В Москве молоко в аналогичной пачке стоит 37,51 рубля, или 66 центов.

Десерты. Натуральные йогурты «Активиа» и Danon в упаковке 160 граммов на московских прилавках стоят около 50 рублей (менее 89 центов). Киевлянам предлагают десерт молочный Elle& Vire Mon Grec с малиной по цене 34,2 гривны (93 цента) за упаковку 125 граммов.

Николас Мас. Овощной рынок

А вот сгущёнка в Киеве дешевле: пластиковая бутылка весом 900 граммов торговой марки «Ічня» продаётся за 105,8 гривны (2,88 доллара). Московскому покупателю придётся заплатить за сгущенку «Эрконпродукт» (1,02 литра) 241,99 рубля (4,28 доллара) или 215,99 рубля (3,8 доллара) за один литр сгущённого молока «Славянка».

Возможно, дело в сахаре. Данный продукт в столице России дороже. Килограмм сладкого песка в Москве предлагают за 63,9 рубля (1,13 доллара), в Киеве — за 35,9 гривны (98 центов).

Впрочем, другие сладости в Москве доступнее. Стограммовая плитка шоколада Lindt Excellence в Киеве стоит 91,9 гривны (2,5 доллара). Шоколад «Алёнка» в Москве в 95-граммовой упаковке продаётся за 94,9 рубля — 1,68 доллара.

180-граммовая коробочка зефира в шоколаде «Корисна кондитерська» в Киеве стоит 162 гривны (4,4 доллара). Москвичи могут приобрести зефир «ДиYes» ванильный в шоколадной глазури на фруктозе — 144,99 рубля (2,56 доллара) за упаковку 200 г.

Ванильно-карамельное песочное печенье Healthy Meal весом 100 г в Киеве стоит 35,6 гривны (97 центов). Московской альтернативой может стать печенье песочное «Юбилейное» со светлой глазурью в упаковке 121 г. Оно продаётся за 49,9 рубля (88 центов).

А вот питьевая вода в Киеве дешевле — 49,6 гривны (1,34 доллара) за шесть литров воды «Моршинська». В Москве тот же объём воды «Калинов родник» предлагают за 105,99 рубля (1,87 доллара).