Москва, , 15:45 — REGNUM Российская компания «Газпром» получила от немецкой Siemens Energy документы от властей Канады. Об этом сообщили в пресс-службе Газпрома 25 июля.

«Газпром» Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом в компании отметили, что не все важные вопросы окончательно решены.

«Газпром изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы», — говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

Так, со стороны Газпрома по-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, «решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для компрессорной станции «Портовая», которая прокачивает газ через «Северный поток».

«В этих обстоятельствах Газпром в очередной раз запросил компанию Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся открытыми вопросов», — добавили в пресс-службе.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 16 июля из-за задержки в работе компании Siemens, которая не смогла в срок поставить турбины, необходимые для работы компрессорной станции «Портовая», Газпром сократил прокачку газа по «Северному потоку» до 67 млн кубометров в сутки.

24 июля компания Siemens Energy направила Газпрому экспортную лицензию Канады по возврату отремонтированной турбины для газопровода «Северный поток — 1».

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