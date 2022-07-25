Москва, 25 июля 2022, 15:42 — REGNUM Возвращение в активное обращение бумажных купюр низких номиналов (срок их службы увеличится за счет использования новых технологий) снизит расходы на производство наличных денег, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
Как сообщало ИА REGNUM, зампред ЦБ РФ Сергей Белов заявил, что печать пятирублёвой и десятирублёвой купюр образца 1997 года может возобновить Центробанк России.
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