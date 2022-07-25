Москва, 25 июля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Возвращение в активное обращение бумажных купюр низких номиналов (срок их службы увеличится за счет использования новых технологий) снизит расходы на производство наличных денег, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

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«Чеканка металлических 10 рублей оказалась весьма затратной. Увеличив срок службы банкнот данного номинала, ЦБ РФ получит положительный экономический эффект.

Бумажные деньги мелкого номинала, вероятно, частично решат проблему с хождением монет, которые не возвращаются в обращение, оставаясь «мертвым грузом» в кошельках российских граждан.

10-рублевые монеты, ввиду их толщины и веса, хуже принимаются в торговле и плохо возвращаются в обращение, в отличие от бумажных денег», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред ЦБ РФ Сергей Белов заявил, что печать пятирублёвой и десятирублёвой купюр образца 1997 года может возобновить Центробанк России.

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