25 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили вступление в силу статьи в УК РФ, предусматривающей лишение свободы до двух лет тем, кто систематически управляет транспортным средством без прав.

Елизавета Коробова, , 17:06 — REGNUM Вступление в силу статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей уголовную ответственность за систематическое управление транспортным средством при отсутствии водительского удостоверения с максимальным наказанием до двух лет лишения свободы, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 25 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудники ДПС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Давно пора! Почему раньше до этого не додумались? Очевидно же, что уголовку надо применять!» — считает Сергей У.

Множество граждан крайне позитивно встретили эту новость, сославшись на то, что злоумышленники, которые управляют транспортными средствами без прав, являются существенной угрозой нашему обществу.

«Никто не имеет права ездить без прав. Так что, мне кажется, нужно вводить уголовку за такое», — написала Дарья Ц.

«Закон нарушать нельзя. К тому же осознанно. Человек садится за руль, зная, что у него нет прав, — это как минимум опасно для жизни не только водителя, но и других участников дорожного движения!» — указывает Ольга Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что граждане, лишённые водительских прав, должны бояться управлять автомобилем, чтобы ситуация на дорогах в России становилась безопаснее.

«Нужно как можно больше ужесточать законы по езде без прав, — чтобы другим неповадно было. И меньше случаев таких будет! А значит, и на дорогах безопаснее станет!» — убеждена Алина Б.

ДТП ГИБДД по Костромской области

«Это очень хорошая новость! Как для автомобилистов, так и для пешеходов. Наконец-то что-то начали делать! Начнут порядки устанавливать — количество смертей на дорогах будет сильно снижаться», — уверен Глеб С.

Часть людей полагает, что лишение свободы должно грозить только злостным нарушителям, остальные же граждане должны иметь возможность осознать свои ошибки и не допускать их впредь, оставаясь на свободе.

«Правильно! Давно уже пора сажать этих беспредельщиков. Главное — оставить в силе предупреждение, всё-таки разные ситуации бывают», — отметила Зарина Г.

«Когда у тебя совсем нет прав, то по любому в этом случае надо жёстко наказывать. Потому что, когда есть права, но ты забыл их дома, к примеру, их можно пробить по базе. Это нормальный случай, ничего страшного. Страшно, когда у человека прав нет, а он продолжает подвергать опасности жизни других граждан на дороге», — поделился своим мнением Магомед К.

«Один мой знакомый вот так всё время попадался и откупался. Потому что бабки были по криминалу. В итоге посадили. Жена, которая ни дня не работала, потеряла память за последние десять лет. В общем, без прав за руль не садитесь. Сначала уголовка, потом срок и даже конфискация. Теперь не 90-е», — предупреждает Ева А.

Напомним, 25 июля в силу вступила статья 264.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающая уголовную ответственность за систематическое управление транспортным средством при отсутствии водительского удостоверения. Речь идёт о наказании для лиц, которые были лишены права управления и ранее были подвергнуты административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения по ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ. Таким гражданам может грозить до двух лет лишения свободы.