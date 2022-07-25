Москва, , 15:41 — REGNUM Последние восемь лет из-за выборов, которые проходят в сентябре, команда КПРФ не уходила в длительный отпуск, об этом заявил лидер фракции в Госдуме Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов Duma.gov.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сократить отпуска депутатов и чиновников.

«Восемь лет подряд выборы в сентябре. С тех пор ни я, ни Мельников, ни наша команда в длинный отпуск ни разу не уходила и не можем уходить. Если в июле-августе не занимаетесь, выборы проиграли», — сказал Зюганов в эфире телеканала «Россия 24».

Зюганов напомнил, что в КПРФ неоднократно выступали за перенос выборов на октябрь, ноябрь или март.

«Что касается военно-политической ситуации сложной, надо пахать в две-три смены. Поэтому я за то, чтобы отпуск был покороче, и чтобы мы все работали эффективнее и дружнее. Страна требует нового курса, новой политики и заботы о простом труженике», — заключил депутат.

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