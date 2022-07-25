Калуга, , 16:51 — REGNUM В Калужской области 41-летний житель Москвы, смертельно избивший родного дядю, осуждён через 17 лет после совершения преступления к шести годам лишения свободы. Об этом 25 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Пресс-служба прокуратуры Калужской области

Установлено, что в августе 2004 года подсудимый приехал из Москвы в гости к своей бабушке, проживающей в селе Уколица Ульяновского района Калужской области. В ходе внезапно возникшего конфликта с родным дядей осужденный нанёс ему десять ударов палкой, кулаками и ногами по голове и различным частям тела, в результате чего от полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Осознав содеянное, мужчина покинул место преступления, уехал в Московскую область, где скрывался 17 лет.

При рассмотрении уголовного дела государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых ему назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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