Москва, 25 июля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Изменение ключевой ставки Центробанка России — самый оперативный инструмент стабилизационный политики, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Снижение ключевой ставки с одной стороны стимулирует деловую активность, делая заемные средства доступнее.

С другой стороны низкая ключевую ставка серьезный инфляционный триггер. Сейчас экономическая ситуация в стране позволяет снизить ключевую ставку, потому что в арсенале у государства есть мощный антиинфляционный фактор — крепкий рубль.

В ближайшей перспективе ЦБ может и дальше продолжить смягчать монетарную политику, приведя ключевую ставку к концу года к показателям 6-7%», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 22 июля резко снизил размер ключевой ставки с 9,5% до 8% годовых.

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