Краснодар, , 15:37 — REGNUM Новое штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края на 25–26 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

После урагана Дарья Антонова © ИА REGNUM

По прогнозу, 25, 26 и 27 июля на территории Краснодарского края, за исключением Сочи, ожидаются сильные ливни, дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду.

«На реках бассейна р. Кубань юго-восточной территории края (Отрадненский, Мостовской, Лабинский районы) и реках Черноморского побережья (МО Горячий Ключ, МО Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъёмы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок», — говорится в сообщении.

Также МЧС предупреждает об опасности формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри.

Как сообщало ИА REGNUM, 23–24 июля сильные ливни прошли в Сочи. В результате непогоды были повреждены десятки автомобилей, подтоплены дома. На территории города ввели режим ЧС. С 25 июля действие штормового предупреждения на курорте отменили.