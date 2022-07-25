Канберра, , 15:38 — REGNUM Известная актриса Марго Робби вернётся к своей роли в австралийском сериале «Соседи». Об этом сообщил портал Time Out 25 июля.

Марго Робби (сс) Eva Rinaldi

Ожидается, что актриса сыграет в финальной серии шоу, съёмки которой начнутся в 2022 году. Вместе с Робби в последнем эпизоде также появятся Гай Пирс, Кайли Миноуг и Натали Имбрулья.

Напомним, Марго Робби уже снималась в «Соседях» в период с 2008 по 2011 год. Премьера самого сериала состоялась в 1985 году.

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