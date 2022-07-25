Иркутск, , 15:35 — REGNUM Затраты на доставку продукции компенсируют 22 предприятиям Иркутской области, сообщает 25 июля телеграм-канал правительства региона.

Доставка продуктов

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области утвердил перечень получателей выплат в рамках региональной программы компенсации затрат на транспортировку продукции. Одобрено 22 заявки из 31. В общей сложности сумма выплат составит 8,34 миллиона рублей.

«Такие компенсации предпринимателям Иркутской области выплачивают второй год. На данный момент одобренных заявок на 30% больше, чем в прошлом году. Сумма выплат тоже увеличилась — в полтора раза», — отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области и глава Наблюдательного совета Фонда Руслан Ситников.

Напомним, региональная программа дает промышленным предприятиям возможность возместить до 500 тысяч рублей расходов, понесённых на доставку готовой продукции до потребителя. Сумма выплаты может составлять до 50% от общей величины затрат на логистику.