Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM Один человек пострадал в результате пожара в бывшем здании «Водоканалстроя» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщили 25 июля в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Скорая помощь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 13:00 мск на улице Днепропетровская, 14 загорелось трехэтажное не эксплуатируемое бывшее здание «Водоканалстроя». Огонь охватил 400 кв. м. площади строения. Пожару был присвоен самый повышенный ранг опасности — №3. Однако к 14:44 мск удалось его снизить до первого номера.

«Пострадала женщина, госпитализирована в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 18 единиц техники и 72 человека личного состава.

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