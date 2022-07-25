Москва, 25 июля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Схему продажи киевским режимом поставляемого ему Западом оружия в третьи страны вскрыло крушение украинского самолета Ан-12 в Греции. Об этом 25 июля написал бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своём телеграм-канале.

Zagittya.com.ua Илья Кива

«Стало известно, что потерпевший 16 июля в Греции крушение военно-транспортный самолет Ан-12 перевозил вооружение, которое западные страны ранее передали Украине. Фактически данная авиакатастрофа вскрыла схему продажи режимом Зеленского третьим странам поставляемого оружия на Украину», — отметил он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский самолёт Ан-12 разбился у города Кавала на севере Греции и на его борту, по заявлению минобороны Сербии, находились учебные и осветительные мины для миномётов.